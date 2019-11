Greve do Metrô? Sindicato marca assembleia para decidir sobre paralisação na terça

Os paulistanos devem se preparar pois uma nova greve do Metrô pode estar no horizonte. O Sindicato dos Metroviários de São Paulo realizará na terça-feira (12) uma assembleia para decidir se haverá paralisação ou alguma alteração no funcionamento do transporte público.

Na sexta (8), eles anunciaram estado de greve após entrar em um impasse com a concessionária do metrô sobre a jornada de trabalho e escalas propostas aos trabalhadores. O Acordo Coletivo vigente expirou no domingo (10), e não houve acordo com a empresa e representantes do governo até o momento.

A partir desta segunda-feira (11), os metroviários terão de trabalhar de acordo com a nova proposta da empresa, que prevê mais horas na jornada e mudanças de escala de trabalho para os funcionários.

A categoria já recusou a alteração e pede, por sua vez, a contratação de novos metroviários, alegando defasagem após planos de demissão voluntária.

Por ora, o metrô funciona em horários padrão, sem previsão de paralisação ou mudanças de velocidade.