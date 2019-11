GP Brasil de F1: SPTrans cria linha especial para o autódromo

Uma nova linha de ônibus foi criada pela SPTrans para atender o público que vai assistir ao GP de Fórmula 1, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 16 e 17 de novembro.

A linha contará com 10 carros no sábado e 12 no domingo e funcionará entre às 7h e às 13h, com tarifa normal (R$ R$ 4,30).

O ponto inicial será na Rua Plínio Schmidt, baia oposta ao n.º 325 – ao lado da Estação Autódromo da CPTM e atenderão os portões de acesso ao Autódromo de Interlagos, conforme abaixo:

– Av. Jacinto Júlio, oposto ao nº 60 – Portão G;

– Av. Jacinto Júlio, oposto ao nº 34 – Portões K/9;

– Av. do Jangadeiro, altura do nº 149 – Portões D/M;

– Av. Interlagos, nº 6569 (Pça. Jacob Dubena) – Portões 7/8;

– Av. Interlagos, nº 6395 (SABESP) – Portão A;

– Av. Interlagos, nº 5945 (baia) – Portões T/L;

– Av. João Paulo da Silva, oposto ao nº 33 – Portão Z.

Itinerário sentido único: Rua Plínio Schmidt, Pça. Automóvel Clube Paulista, Av Feliciano Correia, Av. Jacinto Júlio, Av. do Jangadeiro, Pça. Moscou, Av. Interlagos, Av. João Paulo da Silva, Rua Manoel de Teffé, Rua Pedro Santa Lúcia, Rua Djalma Pessolato, Rua João Baptista Cataldo e Rua Plínio Schmidt.