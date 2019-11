ETEC: inscrição para o vestibulinho é prorrogada até quinta-feira

As inscrições para o vestibulinho das Escolas Técnicas (Etecs) de São Paulo foram prorrogadas até as 15h desta quinta-feira (dia 14).

O Vestibulinho 2020 oferece 86.939 vagas, distribuídas entre os Ensinos Médio, Técnico, Integrado e Especialização Técnica. O exame será em 15 de dezembro.

As vagas são destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria da Educação do Estado para oferta do Ensino Técnico e Integrado.

As inscrições são feitas exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. É preciso preencher a ficha de inscrição eletrônica e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de R$ 30. O valor deve ser pago em dinheiro, em qualquer agência bancária ou via internet por meio do banco do candidato ou ainda pela ferramenta getnet (pagamento com cartão de crédito), disponível na internet.

Além das 48.883 vagas para os cursos técnicos modulares, oferecidos nas modalidades presencial, semipresencial e online, o candidato poderá escolher entre diversas opções do Ensino Integrado, que totalizam a oferta de 34.141 vagas.