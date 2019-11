Bandeira vermelha: Veja dicas de como economizar na conta de luz

No final de outubro, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou que a bandeira tarifária das contas de luz de novembro, a serem pagas em dezembro, será a vermelha patamar 1. Isso significa que a cada 100 kWh consumidos em novembro, o total da conta em dezembro ganhará R$ 4. Uma residência que consumir de 400 kWh a 499 kWh pagará R$ 16 a mais. Se consumir 500 kWh, já pagará R$ 20 a mais.

Com alguns cuidados, o consumidor pode impedir esse aumento – ou, ao menos, reduzi-lo. Um deles é evitar desperdícios, especialmente com os eletrodomésticos (quadro ao lado). O outro é estar atento às condições das instalações elétricas de casa e dos aparelhos.

Veja também:

‘Aulão’ do projeto Comprova contra fake news é nesta terça

Jardins verticais são replantados na avenida 23 de Maio

“O potencial de economia financeira em energia elétrica tem relação direta com a tecnologia dos equipamentos utilizados, com a disciplina comportamental dos usuários e com a bandeira tarifária”, diz o engenheiro elétrico Sérgio Levin, do Ibape (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia), que dá algumas dicas de como poupar (quadro ao lado).

A Aneel sugere ainda, em seu site, que o consumidor dê preferência a eletrodomésticos com o selo do Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica), que indica quais são os mais econômicos.

Veja como não se assustar (ou se assustar menos) na hora de abrir a conta de luz

Geladeira e freezer

• Evite a proximidade com o fogão ou com áreas expostas ao sol, além de deixar sempre espaço mínimo de 15 cm dos lados, acima e no fundo

• Evite deixar aberta a porta da geladeira por muito tempo

• Não utilize as serpentinas (as grades) que se encontram na parte de trás do aparelho para secar panos, roupas etc.

Televisão, home theater e games

• Quando ninguém estiver assistindo, desligue esses aparelhos

• Não durma com a televisão ligada

Chuveiro

• Só ligue quando estiver pronto para o banho

• Quando possível, use na posição de menor potência nas épocas quentes, geralmente a posição ‘máximo’ consume 30% mais

Ar-condicionado e aquecedor

• Na hora da compra, escolha um modelo adequado ao tamanho do ambiente em que será utilizado

• Na instalação, procure proteger a parte externa da incidência do sol • Quando o aparelho estiver funcionando, mantenha as janelas e as portas fechadas

• Desligue-o quando o ambiente estiver desocupado

• Limpe os filtros periodicamente, filtros sujos impedem a circulação livre do ar, fazendo o aparelho trabalhar mais

Iluminação

• Use lâmpadas tipo LED com potência adequada a cada ambiente

• Aproveite a luz do sol para realizar tarefas dentro de casa

• Ao pintar a casa, dê preferência às cores claras nos tetos e paredes

• Apague lâmpadas de cômodos desocupados

Máquinas de lavar e ferro de passar

• Ligue-as somente com toda a sua capacidade preenchida

• Use a dosagem recomendada de sabão em pó, para não precisar repetir o enxágue

• Acumule uma boa quantidade de roupas e passe tudo de uma vez

• Desligue o ferro sempre que precisar interromper o serviço

Fonte: Sérgio Levin, engenheiro eletricista