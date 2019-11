‘Aulão’ do projeto Comprova contra fake news é nesta terça; saiba como participar

Jornalistas e professores discutem nesta terça-feira (11), a partir das 9h, na Faap, a desinformação na internet e como combatê-la.

Veja também:

Jardins verticais são replantados na avenida 23 de Maio

São Paulo vai implantar 38 km novos de faixas de ônibus; veja vias sugeridas

O painel é promovido pelo Comprova, coalizão de veículos jornalísticos que voltou a atuar em julho para averiguar as chamadas fake news. O projeto conta com 24 veículos de imprensa, incluindo a Band e o Metro Jornal. Os editores farão um “aulão” com dicas e melhores práticas para que a população possa aprender a se proteger e não cair em conteúdo falso.

A TV Faap vai transmitir o evento. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site, onde é possível conferir também a programação. Mais informações pelo 3662-7332, das 8h às 13h. O painel será realizado no auditório 1, na rua Alagoas, 903, Higienópolis.