O domingo do paulistano não deve diferir muito do que foi o sábado, com muita nebulosidade e as temperaturas amenas, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Os termômetros não devem oscilar. A previsão é de máxima de 26º C no domingo, a mesma do dia anterior. A mínima tem ligeira alteração, de 19º C para 20º C.

Há previsão de chuva para todos os períodos do dia.