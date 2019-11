ONGs trazem 60 gatinhos para adoção na Avenida Paulista no domigo

Três ONGs se reúnem neste domingo em São Paulo para uma grande feira de adoção. A empresa de alimentos para pets, PremieRpet, traz sessenta gatos das ONGs Catland, Patinhas Unidas Brasil e SALVAGATO para o Club Homs da Avenida Paulista.

Além de poder conhecer seu novo bichinho, visitantes também terão acesso à uma equipe de médicos veterinários para tirar dúvidas e aprender sobre comportamento e nutrição felina. Uma lojinha com produtos para gatos também será montada no local, além de um stand de fotos e oficinas com pintura facial para crianças.

Conheça abaixo alguns dos rostinhos que estarão na feira:

Divulgação

Arquivo pessoal / Eraldo Carvalho



Final feliz

Essa iniciativa acontece duas vezes por ano em São Paulo e tem garantido muitos finais felizes por aí. Um deles é o do gatinho Nicolas, que encontrou sua família no evento em abril. Eraldo Carvalho, executivo de negócios em saúde, e a professora Glaucia Ferrari, se emocionaram na ocasião. “Nossa filha Nicole se apaixonou pelo gatinho no momento em que o viu e quis até dar um nome parecido para o novo irmãozinho”, conta.

Segundo ele, Nicole também é adotada e, assim como o Nicolas, chegou para completar a família. “Esperamos que mais gatinhos tenham um final feliz como o nosso”, disse o pai de Nicole. Outros 40 felinos também ganharam um lar naquele evento.

Como adotar

Todos os gatos disponíveis para adoção já são castrados. Os interessados deverão preencher um formulário de intenção, passar por entrevista no local com os responsáveis das ONGs e assinar um termo de responsabilidade comprometendo-se a zelar pela saúde e segurança do animal.

Entre os critérios indispensáveis para adoção estão: residências seguras com janelas teladas e barreiras físicas que impeçam a saída do gato para a rua, condições financeiras para oferecer alimentação de qualidade e cuidados veterinários (vacinas, consultas periódicas) e morar na Grande São Paulo.

Os gatos só poderão ser transportados em caixas apropriadas (haverá opções à venda nas lojinhas, caso necessário). Todos os adotantes serão presenteados com um kit da PremieRpet e uma sessão de cuidados estéticos para o bichano.

Serviço

Adoção de gatos

Data: 10 de novembro

Horário: das 10h às 17h

Endereço: Club Homs, Avenida Paulista, 735 – São Paulo; próximo à Estação Brigadeiro/Linha Verde do metrô (a 290 metros).

Entrada gratuita.