Mega Sena pode pagar R$ 3 milhões neste sábado

Os apostadores têm até as 19h (horário de Brasília) deste sábado (9) para fazer seu jogo no concurso 2.206 da Mega-Sena. O prêmio é de R$ 3 milhões, após um ganhador de São Paulo acertar os seis números e levar sozinho R$ 61,4 milhões, no último concurso. O sorteio será às 20h.

O jogo de hoje é o último dia antes do reajuste do preço da Mega-Sena e de outros jogos. Até hoje, o jogo com seis dezenas custa R$ 3,50. A partir de amanhã, será R$ 4,50.

Os novos valores foram autorizados pela Portaria nº 8.061 do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União no último dia 31 de outubro. O reajuste valerá para os sorteios que serão realizados a partir de segunda-feira (11).