MasterChef - A Revanche: 'receber um elogio desses é o auge’, afirma Estefano

O cozinheiro Estefano Zaquini conseguiu arrancar elogios raros dos jurados do MasterChef – A Revanche com a sobremesa que ele preparou durante a prova em equipe. O éclair de café com brigadeiro cremoso de café e cereja fresca foi definido por Erick Jacquin como "perfeito", que não perdeu a oportunidade de provar duas vezes o prato.

"Receber um elogio é tudo que eu estava esperando desde que eu entrei no programa. Até agora, eu só fiquei na média, com pratos medianos ou me salvando na prova de equipes. Ainda não tinha tido nenhum elogio que se prezasse. E, receber um elogio desses vindo dele, para mim, é o auge. Tive um bom professor", disse o participante em entrevista ao Portal da Band.

"Chocolate com café é uma combinação bastante comum, a única coisa arriscada era o sabor de um sobrepor o outro. Temos que sentir o café, mas também temos que sentir o chocolate na boca. A ideia inicial era fazer um brigadeiro de café para encerrar a refeição, mas como não deu tempo, partimos para um brigadeiro cremoso para compor o nosso prato, e não perdemos nada em sabor", completou.

De acordo com Estefano, o segredo para um brigadeiro de café perfeito são bons ingredientes. "Tínhamos tudo para dar certo, porque tudo que a gente encontrou no mercado foram itens de boa qualidade", disse.

