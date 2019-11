Tubulação se rompe e lama toma conta da avenida João Dias

A manhã desta sexta-feira (8) já começou caótica no avenida João Dias, na zona sul de São Paulo. Isso porque uma tubulação se rompeu ao lado do terminal de ônibus, deixando a pista no sentido centro alagada e cheia de lama.

Do helicóptero, o repórter Robson Ramos, da rádio Trânsito FM, observou que a água está vertendo a partir da rua Vitalina Grassmann.

Todas as faixas da avenida foram dominadas pela água barrenta, por uma extensão de cerca de 100 metros. O interior do terminal também tem lâmina d'água.

Por causa da ocorrência, o motorista encontra trânsito complicado:

Pela avenida Carlos Caldeira Filho desde a região do Shopping Campo Limpo até a Avenida Giovanni Gronchi, sentido centro;

Pela estrada de Itapecerica, sentido centro, entre a estação Capão Redondo do Metrô e a Avenida João Dias;

Pela avenida Giovanni Gronchi, sentido Terminal João Dias, entre a Rua Nelson Gama de Oliveira e Estrada de Itapecerica.

De acordo com a CET, apenas a faixa da esquerda está bloqueada no momento. No entanto, a lama ocupa todas as faixas da avenida João Dias e os motoristas passam lentamente pelo local.