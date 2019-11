Previsão do Tempo: temperaturas sobem, mas pode chover em São Paulo neste sábado

As chuvas podem continuar a cair sobre São Paulo neste final de semana. A previsão para o sábado é de céu encoberto com pancadas de chuva.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas explica que a instabilidade no clima é causada pela "propagação de um sistema frontal pelo oceano". O órgão da Prefeitura de São Paulo adianta, no entanto, que haverão momentos de sol no decorrer do dia.

A máxima prevista para o dia é de 27ºC, mas esta marca poderá ser aina maior. A mínima fica em torno dos 19ºC.

Segundo o CGE, no fim da tarde a nebulosidade aumenta e há condições para pancadas de chuva. Podem ocorrer pontos isolados de maior intensidade, com raios e até rajadas de vento, aumentando o risco para formação de alagamentos.