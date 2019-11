Oficina Móvel: van faz consertos em próteses gratuitamente

A Prefeitura de São inaugurou ontem a Paraoficina Móvel, uma van que levará manutenção e reparos em cadeiras de rodas, próteses, órteses e meios alternativos de locomoção gratuitamente. O veículo é equipado com máquinas, ferramentas, peças e materiais de reparos. Já os serviços são realizados por equipe da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

A Paraoficina irá rodar os bairros da cidade nos Mutirões dos Bairros, programa que oferece diversos serviços de saúde aos fins de semana, e já começa a atender amanhã no Mutirão do Itaim Paulista (zona leste), entre as 9h e as 15h.

Outra forma de receber o serviço é agendando o atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) que possuem CERs (Centros Especializados em Reabilitação), a partir do dia 16 de novembro, sábado.

É preciso levar a carteirinha do SUS e um documento original com foto para ser atendido. O horário de funcionamento será das 9h às 17h e os serviços que não forem possíveis de realização na Paraoficina Móvel serão encaminhados para a Oficina Ortopédica da AACD Ibirapuera.