Namorada de Lula celebra decisão do STF: 'Vou te buscar, me espera'

A socióloga Rosângela da Silva, namorada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), compartilhou na quinta-feira (7) uma mensagem celebrando a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) contra a validade de prisão após segunda instância.

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o julgamento terá impacto na situação de Lula e outros 4,8 mil presos, que poderão recorrer aos juízes que expediram os mandados de prisão para serem libertados.

No Twitter, Rosângela manifestou sua animação com a possibilidade de soltura do namorado e se mostrou confiante de que isso acontecerá na sexta (8): "Amanhã eu vou te buscar! Me espera! #onossoamorvencera #oamornosaproxima #teamoprasempre."

A defesa do petista, preso no dia 7 de abril do ano passado, vai apresentar pedido de imediata soltura na sexta-feira. O advogado Cristiano Zanin já chegou à sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, junto de Rosângela. Eles conversarão com o petista antes de pedir sua soltura.