Mega-Sena: apostar fica mais cara a partir deste domingo

Apostar na Mega-Sena, Lotofácil, Lotomania, Quina e outras loterias fica mais caro a partir deste domingo, quando a Caixa reajusta o valor das apostas em todas as modalidades.

O reajuste já vale para todas as apostas feitas na segunda feira. Aumento foi autorizado pela Portaria nº 8.061 do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União

Confira os novos preços:

Mega-Sena: de R$ 3,50 para R$ 4,5o

Lotofácil: de R$ 2 para R$ 2,50

Quina: de R$ 1,50 para R$ 2

Lotomania: de R$ 1,50 para R$ 2,50

Dupla Sena: de R$ 2 para R$ 2,50

Timemania: de R$ 2 para R$ 3

Loteca: de R$ 2 para R$ 3

Lotogol: de R$ 1 para R$ 1,50