Lula falará no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC na tarde deste sábado

Após a emissão de seu alvará de soltura, viabilizado por decisão do Supremo Tribunal Federal, Lula está oficialmente fora do cárcere. Ele permaneceu por mais de 600 dias na sede da Polícia Federal em Curitiba.

Após ser recebido por sua vigília e apoiadores na saída da PF, o ex-presidente viaja para São Paulo. No sábado (9), o petista já tem evento marcado na agenda: ele discursará no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

A concentração de público para receber Lula começa às 12h, segundo anúncio do ex-candidato presidencial Guilherme Boulos, do PSOL. O local foi o último palanque utilizado pelo petista antes de sua prisão dramática, em abril de 2018.