Solto, Lula sai da PF em Curitiba e é recebido por massa de apoiadores

O ex-presidente do Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, foi solto na tarde desta sexta-feira (8). A saída do petista da prisão era antecipada desde o voto final de Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que proibiu prisões após condenações em segunda instância.

Do lado de fora do prédio da Polícia Federal, em Curitiba, um cordão de isolamento separava o trajeto de saída de Lula de uma massa de apoiadores, incluindo integrantes da vigília Lula Livre e membros do Partido dos Trabalhadores.

Um cordão de isolamento é montado em frente ao prédio da @policiafederal, em Curitiba. O ex-presidente @LulaOficial pode ser solto a qualquer momento e deve discursar em um palco, na frente da PF. pic.twitter.com/HOr8D0uayR — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) November 8, 2019

Uma mesa farta com comida, bandeirões e bexigas decoravam o "evento" da soltura. A organização não soube informar, até o momento, o número e presentes.

O momento da saída de Lula é transmitido por jornalistas e apoiadores do ex-presidente, como o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS).