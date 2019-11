FGTS: saque é liberado para nascidos em abril e maio

A Caixa libera a partir desta sexta-feira os saques de até R$ 500 por conta de FGTS para não correntistas do banco nascidos em abril e maio. A data limite de retirada do dinheiro é 31 de março de 2020.

Mais de 8,8 milhões de pessoas poderão sacar o fundo nessa nova fase, que soma R$ 3,4 bilhões.

Para facilitar o atendimento, 2.381 agências da Caixa abrem em horário estendido hoje e na segunda-feira (11). A lista das unidades está no site fgts.caixa.gov.br.

Os saques de até R$ 500 por conta do FGTS estarão disponíveis nas lotéricas e nos terminais de autoatendimento, para quem possui senha do Cartão Cidadão. Quem tem Cartão Cidadão e senha pode sacar nos correspondentes Caixa Aqui com documento de identificação.

Já as retiradas de até

R$ 100 por conta do fundo podem ser feitas em lotéricas, mediante apresentação de documento de identificação original com foto.