Enem: Paulista fica aberta para carro até 13h no domingo

A avenida Paulista ficará aberta para carros até as 13h no próximo domingo para facilitar a chegada dos candidatos do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) aos locais de prova. Os portões abrem às 12h e fecham pontualmente às 13h.

Também para facilitar o acesso dos estudantes, a SPTrans vai reforçar a frota de ônibus em 72 linhas, com um total de 259 veículos a mais na operação. Além disso, a linha 372F/10 Universidade São Judas Tadeu – Metrô Bresser, que normalmente não circula aos domingos, vai operar.

Os candidatos terão cinco horas para resolver 90 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Só podem levar caneta preta em material transparente –lápis, lapiseiras e canetas de outra cor são proibidas (veja ao lado o que pode e o que não pode).

Cuidado com aparelhos eletrônicos, que são proibidos e devem ser colocados desligados em um envelope a ser lacrado: no último domingo, um candidato foi eliminado porque o alarme de seu relógio, que estava no pacote, tocou no meio da prova.

PERMITIDO X PROIBIDO

O que pode e o que não pode levar ao Enem

Obrigatório

• Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente

• Documento oficial de identificação, original e com foto.

Aconselhável

• Borracha, corretivo, chave com alarme, impressos e anotações, lápis, lapiseira, livros, manuais, régua, óculos escuros, caneta de material não transparente, dispositivos eletrônicos (como calculadoras, smartphones e celulares, relógios, alarmes e tablets), fones de ouvido