Enem: Metrô e CPTM reforçam operação neste domingo

O Metro e a CPTM pretendem reforçar o atendimento à população neste domingo (dia 10) com objetivo de facilitar o descolamento dos estudantes que farão a segunda prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em São Paulo.

No Metrô, as linhas 1-Azul e 3-Vermelha terão a frota reforçada com mais 4 composições em operação e a linha 3-Vermelha, mais duas, em comparação aos domingos normais.

A CPTM pretende reduzir o intervalos entre os trens em seis linhas. Entre 8h e 14h, os trens terão intervalo de 12 minutos. Na extensão da Linha 7-Rubi, entre Francisco Morato e Jundiaí, o intervalo será de 14 minutos e na Linha 13-Jade, será mantido em 30 minutos.