Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta sexta, 8 de novembro

O clima mais favorável sobre as negociações comerciais entre Estados Unidos e China animou os investidores. O Ibovespa, principal índice da B3, fechou em alta de 1,13%, a 109.580,57 pontos, nova máxima histórica.

A Bolsa brasileira acompanhou Wall Street, que também renovou recordes para o S&P 500 e Dow Jones.

Segundo agências, China e EUA concordaram em cancelar em fases as tarifas adotadas durante a disputa comercial. “Após 18 meses de disputa, Estados Unidos e China parecem ter encontrado um caminho para a resolução de sua guerra comercial”, disse Pedro Albuquerque, CEO do TradersClub.

A Petrobras puxou a alta do Ibovespa. As preferenciais subiram 3,6%, a R$ 30,78 e as ordinárias, 3,2%, a R$ 33,45. Para analistas, a estatal “levou a melhor” nos leilões do pré-sal desta semana, conseguindo comprar ativos muito produtivos por bom preço. O desempenho também refletiu o avanço nos contratos futuros de petróleo.

Um dos destaques do pregão foi a Natura, com alta de 7,88%, a R$ 34,10. Na véspera, o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) autorizou a compra da Avon.

O dólar subiu 0,25%, a R$ 4,0930 na venda, maior valor desde 21 de outubro. O mercado tenta encontrar um novo patamar para a divisa após a frustração na expectativa de entrada de recursos no Brasil com o leilão da cessão onerosa.

