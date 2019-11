STF AO VIVO: Acompanhe nova rodada do julgamento sobre prisão após segunda instância

O STF (Supremo Tribunal Federal) marcou para as 14h desta quinta-feira (7) a retomada da sessão que discute a possibilidade de prisão ou não após condenação em segunda instância, mas poderá concluir o julgamento com uma nova solução, considerada intermediária.

O debate foi interrompido há duas semanas com três votos contra a prisão de condenados antes de esgotados os recursos nos tribunais superiores e quatro a favor.

Restam os votos de quatro ministros e existe chance de que o resultado fique em 5 a 5, cabendo ao presidente Dias Toffoli dar o voto decisivo do julgamento (leia mais abaixo).

E ele tem sofrido pressões. Criticado por ter ficado calado no ataque que o STF sofreu no vídeo do “leão e das hienas”, Toffoli foi depois alvo de manifestantes que pediram que ele vote pela manutenção da prisão em segunda instância e recebeu carta assinada por mais da metade do Senado fazendo o mesmo pedido.

Nas últimas vezes que o STF discutiu o tema, Toffoli votou uma vez a favor da prisão e três vezes contra. Hoje, é possível que o presidente traga uma nova tese: de que a prisão só seja autorizada após condenação no STJ (Superior Tribunal de Justiça), na terceira instância.

Preso por corrupção no caso do tríplex do Guarujá (SP) após a sua condenação em segunda instância, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não seria beneficiado se a proposta intermediária triunfar, já que foi condenado também pelo STJ.

A nova solução foi defendida pelo ministro Edson Fachin, que votou a favor da prisão em segunda instância (jurisprudência atual), mas disse ontem que não acredita que uma mudança no entendimento do STF provocará “efeito catastrófico”.

Acompanhe a nova rodada do julgamento: