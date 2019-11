Quina: veja os números sorteados nesta quinta-feira, 7 de novembro

O concurso 5.116 da Quina vai pagar nesta quinta-feira (dia 7) um prêmio de R$ 4,2 milhões ao apostador que acertar as 5 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta quinta-feira são:

07, 15, 16, 49, 79

No sorteio de quarta-feira nenhum apostador acertou as dezenas do prêmio principal, mas 70 pessoas fizeram a quadra (4 pontos) e cada um levou para casa R$ 7.197,38.

Outros 5.498 apostadores fizeram apenas o terno e cada um ganhou R$ 137,79.

