Outubro de 2019 foi o mais quente na história do planeta

O Serviço Europeu de Mudança Climática Copernicus informou que o mês passado foi o outubro mais quente já registrado no planeta. Segundo a instituição, este é o quinto mês consecutivo em que a temperatura é recorde ou extremamente alta. Globalmente, as temperaturas em outubro de 2019 sofreram um aumento de 0,69ºC em comparação com a média do período de 1981 a 2010.

De acordo com os dados, os elevados índices foram registrados em grande parte do Ártico. Em toda a Europa, as temperaturas também estão acima da média, com exceção da maioria das áreas do norte e noroeste do continente.

Além disso, boa parte do oeste dos Estados Unidos e do Canadá registrou temperaturas bem abaixo da média. O mês de junho de 2019 já havia sido o mais quente entre os meses de junho. Já julho também atingiu o recorde absoluto.

O Serviço de Mudança Climática do Copernicus publica relatórios climáticos mensais que relatam as mudanças observadas na temperatura global do ar na superfície e em outras variáveis.