Jovem invade escola e atira em estudantes em Minas Gerais; dois ficaram feridos

Um jovem invadiu uma escola na cidade de Caraí, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais e atirou contra dois adolescentes, de 15 e 16 anos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O crime aconteceu dentro da Escola Estadual Orlando Tavares, quando acontecia a aula de educação física de uma das turmas. A instituição atende alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º do Ensino Médio.

O suspeito dos disparos foi preso pela Polícia Militar.

Veja também:

Bandeira 3 para táxis: entenda a nova cobrança e compare os preços

Polícia prende 50 suspeitos de furto de celulares e tráfico de drogas no centro de São Paulo