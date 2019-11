Após casos de incêndio, GM anuncia recall do Onix Plus 2020

A GM (General Motors) anunciou um recall na última terça-feira (05) do Onix Plus 2020. O motivo é a possibilidade de incêndio nos veículos.

Leia mais:

TCE-SP lista Câmaras Municipais mais caras de São Paulo; veja listas

Árvore de grande porte cai, atinge veículos e interdita avenida Brigadeiro Luís Antônio

Segundo um comunicado da empresa, a suspensão de vendas desses modelos acontecem por causa de "condições muito especificas e combinadas de pressão atmosférica, temperatura ambiente, umidade relativa do ar e composição do combustível", que por sua vez podem ocasionar falhas no software.

Um caso de fogo neste veículo chegou a acontecer em Mirador, no Maranhão. Outro também ocorreu em Gravataí, no Rio Grande do Sul, porém foi "um caso isolado", como afirma a GM.

Reprodução

Quem comprou o modelo será convocado para entregá-lo nas concessionárias e devem receber um veículo reserva enquanto os defeitos técnicos são solucionados.