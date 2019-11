Dupla Sena 2008: que horas sai o resultado do sorteio desta quinta, 7 de novembro?

A Dupla Sena paga R$ 19,3 milhões nesta quinta-feira (7) para quem acertar algum dos dois sorteios do concurso 2.008.

A dúvida de muitos apostadores é sempre em relação ao horário de divulgação das dezenas sorteadas. A verdade é que a única informação divulgada pela Caixa Econômica Federal é em relação ao horário de início dos sorteios do dia, sempre feito às 20h em alguma cidade diferente do Brasil, seja em pontos fixos ou pela Caravana da Sorte.

O Metro Jornal acompanha o sorteio ao vivo e divulga um link com as dezenas sorteadas assim que o resultado é confirmado. Acompanhe nesta página para saber o resultado.

A aposta mínima na Dupla Sena custa R$ 2 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.

Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Sorteio anterior da Dupla Sena

No concurso anterior, de terça (5), ninguém ganhou o prêmio principal. Segundo a Caixa Econômica Federal, 98 apostas acertaram a quina no primeiro sorteio e 65 no segundo. Os sortudos levaram, respectivamente, R$ 2,6 mil e R$ 3,5 mil. Clique aqui para conferir os números.

Regras da Dupla Sena

Um bilhete da Dupla Sena dá duas chances para o apostador – a cada concurso são feitos dois sorteios de seis dezenas. Ao contrário da Mega-Sena, a Dupla possui 50 dezenas possíveis. Vence aquele que tiver de 3 a 6 números no primeiro ou segundo sorteio. A Dupla Sena é sorteada às terças, quintas e sábados, sempre às 20h.

Para apostar, é preciso escolher de 6 a 15 dezenas. Veja os valores de cada aposta:

R$ 2 – seis números

R$ 14 – sete números

R$ 56 – oito números

R$ 168 – nove números

R$ 420 – dez números

R$ 924 – 11 números

R$ 1.848 – 12 números

R$ 3.432 – 13 números

R$ 6.006 – 14 números

R$ 10.010 – 15 números

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção "Surpresinha", com números aleatórios. Com a "Teimosinha", é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.