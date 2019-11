Contrata SP abre 3 mil vagas temporárias para fim de ano; inscreva-se até sexta

A Prefeitura de São Paulo realiza, entre 11 e 14 de novembro, um programa de contratação que oferecerá mais de 3 mil vagas temporárias para o fim do ano. Nas regiões norte, sul, leste e oeste, vinte empresas realizarão processos seletivos nas áreas de comércio e serviços, com vagas para candidatos a partir dos 16 anos.



Para participar do Contrata SP, o candidato precisa se inscrever presencialmente até sexta-feira (8) em uma das 24 unidades do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo.

No local, a equipe técnica do Cate realizará o cadastro e verificará as oportunidades de acordo com o perfil dos candidatos. Os pré-selecionados receberão uma carta de encaminhamento para comparecer a uma das regiões onde será realizado o processo seletivo do Contrata SP – Fim de Ano.

Para se inscrever o candidato precisa levar no Cate RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS, caso não tenha os últimos documentos, apresentar foto 3×4 atual e RG, que a emissão é feita na hora.

A segunda etapa ocorre direto com os empregadores, na próxima semana, nas quatro regiões de São Paulo.

No dia do processo seletivo com as empresas, os candidatos precisam levar a carta de encaminhamento, 20 cópias do currículo atualizado, RG, CPF, Carteira de Trabalho e Número do PIS. No evento não será emitida carteira de trabalho e só serão atendidos candidatos com a carta de encaminhamento fornecida na primeira etapa de seleção.