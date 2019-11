Augusto Nunes agride Glenn Greenwald após discussão ao vivo em rádio

Em transmissão ao vivo da Rádio JovemPan, os jornalistas Glenn Greenwald e Augusto Nunes entraram em conflito nesta quinta-feira (7). Ambos participavam do programa Pânico, apresentado por Emílio Surita.

A discussão foi sobre comentários de Nunes sobre os cuidados que o jornalista do The Intercept dava aos filhos. Em resposta, Greenwald chamou o colega de "covarde", e este lhe atingiu com um tapa no rosto.

Ambos precisaram ser separados pela equipe do programa, que foi interrompido e retornou ao ar minutos depois, sem Augusto Nunes.

A briga começou após o americano abordar comentário feito por Nunes em setembro, no programa Pingos nos Is. "Ele disse que um juiz de menores deveria investigar nossos filhos e decidir se vamos perder nossos filhos, que eles deveriam voltar para o abrigo, acusando que estamos abandonando, negligenciando os filhos", contou Glenn. O jornalista é casado com o deputado David Miranda (PSOL), com quem tem dois filhos adotivos.

Nunes havia insinuado, em seu comentário, que Glenn e David não atuavam na criação de seus filhos – o americano por estar ocupado com seu trabalho no portal The Intercept, e o brasileiro, por seu trabalho em Brasília.

"O Glenn passa o dia tendo chiliques no Twitter ou trabalhando como receptador de mensagens roubadas [em referência ao conteúdo de conversas com relação à Operação Lava Jato obtido pelo The Intercept Brasil]. Esse David fica em Brasília lidando com rachadinhas, que essa é a suspeita. Quem é que cuida das crianças? Isso aí o juizado deveria investigar", disse Nunes, em setembro.

No programa Pânico desta quinta-feira, Augusto Nunes negou ter falado em juizado e afirmou que o comentário era uma "ironia, ataque bem humorado". "Eu o convido a provar em que momento eu pedi que algum juizado fizesse isso. Eu disse apenas que o companheiro dele passa o tempo em Brasília enquanto ele trabalha com material roubado. Aí se pergunta: quem cuida dos filhos? Era isso."

Em resposta, Glenn chamou o colega repetidas vezes de "covarde". Antes de partir para agressão, Nunes lhe disse: "Eu te mostro quem tem coragem".

O apresentador Emílio Surita pausou a transmissão do programa, e, ao retornar, pediu desculpas ao vivo à Gleenwald. O americano respondeu: "Eu culpo a pessoa que fez isso. Eu aceito as desculpas da Jovem Pan e vamos lá".