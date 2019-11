Árvore de grande porte cai, atinge veículos e interdita avenida Brigadeiro Luís Antônio

Uma queda de árvore na avenida Brigadeiro Luís Antônio na noite de quarta-feira (6) segue causando transtornos nesta quinta (7). A via no sentido bairro amanheceu parcialmente interditada pelos galhos e folhas que invadiram a pista, antes da avenida Brasil.

Na queda, a árvore de grande porte atingiu um ônibus, um carro e a fiação elétrica. Equipes da Enel (responsável pelo abastecimento de energia elétrica da cidade) e do Corpo de Bombeiros seguem na via para desobstruir a via e reparar danos nos cabos no local.

Além da interdição parcial da avenida, o motorista encontra bloqueio total da rua Doutor João Pinheiro pelo trecho. Ninguém ficou ferido.