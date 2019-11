Vértebra de dinossauro é encontrada no interior de São Paulo

Durante uma expedição de busca de fósseis em Uchoa (416 km ds SP), na região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, um grupo de exploradores encontrou uma vértebra da cauda de um dinossauro.

Ainda são necessários estudos mais aprofundados, mas acredita-se que o osso encontrado possa pertencer a um titanossauro de 80 milhões de anos, conhecido por ser “pescoçudo”. O animal, que era herbívoro, devia ter cinco metros de altura, dez de comprimento e pesar dez toneladas, segundo o biólogo e administrador do Museu de Paleontologia Pedro Candolo, Leonardo Silva Paschoa. Normalmente os animais desse grupo têm de 20 a 25 metros de altura.

O biólogo, junto com o paleontólogo Fabiano Iori e o estudante de direito e escrevente de cartório José Rafael Fernandes, estavam explorando a área que, de acordo com Paschoa, era uma das “terras dos dinossauros” há 100 milhões de anos.

“As equipes têm autorização para poder escavar em algumas regiões”, explica Paschoa. “Essa é uma delas. Como eles [dinossauros] moravam por lá antigamente, sempre voltamos aos local e buscamos por mais fósseis”, afirma.

O biólogo avistou o objeto – que parecia apenas ser mais uma pedra – em um barranco e, quando o grupo escavou a rocha, identificaram o pedaço do osso. A vértebra estava isolada por, provavelmente, ter se soltado do restante do esqueleto.

“É mais um fóssil para nos ajudar a entender melhor o passado, por isso ele é tão importante”, comemora biólogo.

A descoberta foi feita pelo grupo há um mês, no dia 5 de outubro. O objeto foi levado para o museu de paleontologia para análise. Essa demora para a divulgação da descoberta do pedaço da cauda desse grande animal se deu pelo tempo de preparo e estudo do fóssil, um processo muito longo e meticuloso.

A nova peça óssea do titanossauro fará parte da exposição do museu de Paleontologia Pedro Candolo, em Uchoa, junto com mais de outros 600 fósseis que já foram encontrados na região.