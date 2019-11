Incêndio após colisão de carretas bloqueia pistas da rodovia Anhanguera

A rodovia Anhanguera foi totalmente interditada no sentido do interior, altura do km 134, em Limeira (SP). Houve uma colisão entre duas carretas: uma transportava madeira e a outra combustível.

Os dois veículos pegaram fogo e o Corpo de Bombeiros está no local combatendo as chamas. De acordo com a CCR AutoBAn, uma pessoa ficou gravemente ferida e foi levada a um pronto socorro da região. Há lentidão no sentido do interior desde o km 127.

Já para São Paulo, há bloqueio por medida de segurança e apenas uma faixa liberada; a lentidão é do km 136 ao km 134.

