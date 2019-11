Combate à pirataria apreende 2 mil camisetas de clubes falsificadas em São Paulo

Uma operação da Polícia Civil para combater a pirataria realizada nesta terça-feira no bairro do Belém, em São Paulo, apreendeu em uma oficina de bordados cerca de 2 mil camisetas falsificadas.

A oficina funcionava como fábrica de camisas de time de futebol de diversos fabricantes brasileiros e estrangeiros. Dois responsáveis encontrados no local admitiram que as peças custavam R$ 1,20 a unidade e seriam revendidas por até R$ 12 a lojistas de todo o Estado.

A oficina teve os maquinários apreendidos e foi lacrada. A Polícia entrou em contato com as marcas pirateadas para que ingressem com queixa crime contra os proprietários. O caso foi registrado como crime de propriedade industrial contra registro de marca.