Moradores do ABC ganham novos canais para ver condições climáticas na região

O Consórcio Intermunicipal do ABC anunciou na terça-feira (5) dois novos canais em que a população poderá conferir as condições climáticas na região.

Os boletins serão realizados pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) ABC, que já publicava as previsões no aplicativo Alerta ABC. A ferramenta foi lançada em março do ano passado, mas apresentava falhas nas atualizações. Agora, os boletins poderão ser conferidos também no Facebook e no Twitter.

Veja também:

Número de jovens que não estudam nem trabalham aumentou em 2018

‘Empurra’ de hospitais mantém servidora pública afastada do trabalho há três meses

As contas farão publicação diária de avisos climáticos, sendo o último do dia, por volta das 20h, com a previsão do tempo do dia seguinte. Durante o verão, elas vão emitir alertas de fortes chuvas à população a qualquer momento do dia, de acordo com a intensidade do evento climático.

O CGE ABC vai também receber R$ 1,9 milhão para realizar diagnóstico e mapeamento das áreas com risco de alagamento ou deslizamento, instalação de 31 pluviômetros (medidor do nível de águas de chuvas) e 13 fluviômetros (medidor do nível de água dos rios), além de software para gerenciamento de adversidade climática. A empresa contratada terá nove meses para conclusão do serviço.

São Caetano volta ao Consórcio

Durou um ano a separação do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior, de seus demais colegas que formam o Consórcio Intermunicipal do ABC. O tucano retornou ontem às reuniões após acordo com o atual presidente da entidade e prefeito de Santo André, Paulinho Serra. Auricchio deixou o Consórcio na gestão do chefe de São Bernardo, Orlando Morando, alegando dificuldade financeira para os repasses.