Estação Moema, da linha 5-Lilás do Metrô, recebe feira de adoção de cães

Continuando as ações em parceria com a ONG Cão Sem Dono, a Via Mobilidade, concessionária responsável pela linha 5-Lilás do metrô de São Paulo realiza, nesta quinta (7) e sexta-feira (8), uma feira de adoção de cachorros na estação Moema, zona sul.

A ação ocorre entre 11h e 16h na área externa do local. São todos cães de médio porte, castrados, vacinados e vermifugados. Para adotar, é preciso apresentar documento com foto e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista.

Os novos tutores receberão uma guia para transportar o animal para casa. Nas regras do transporte metropolitano, só é permitido carregar animais de no máximo 10 quilos, acomodados em uma caixa própria, e fora dos horários de pico – ou seja, das 4h40 às 6h, das 10h às 16h e das 19h ao horário de fechamento. Cães-guia não possuem restrição de horário.

Serviço: Feira de adoção de cães

Dias 7 e 8 de novembro, das 11h às 16h

Estação Moema (Na esquina das avenidas Ibirapuera e Divino Salvador)