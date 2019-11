Inscrições para curso gratuito de moda são encerradas nesta quarta

Já sonhou em trabalhar como estilista de uma marca de roupas? Se a resposta for positiva, seu sonho pode estar mais próximo de se tornar realidade. Isso porque a universidade Anhanguera realizará, na unidade Vila Mariana, a 7ª edição do Jovens Designers Anhanguera, projeto gratuito que promete apresentar o mundo da moda para quem está pensando em seguir carreira na área.

Mas atenção: as inscrições para o curso serão encerradas nesta quarta-feira (6), data em que se iniciam as aulas. Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos de idade e estar matriculado, ou já ter concluído, o terceiro ano do ensino médio. Basta acessar este link e realizar o cadastro.

A programação conta com seis aulas ministradas pelo designer de moda Lucas Martinelli, ex-aluno da instituição, no laboratório de costura da unidade. Serão abordados assuntos como: o que é moda, básico de desenho e pesquisa, sustentabilidade e noções de customização e costura.

"Eu me encontrei na moda e entendo exatamente as dúvidas que passam pela cabeça dos jovens, que ainda não se decidiram qual carreira seguir. É um o momento delicado que exige apoio e informação", afirma o designer.

Segundo a coordenador do curso de moda da faculdade, Heloisa de Sá Nobrega, a ideia do projeto surgiu justamente para tirar dúvidas de jovens que estão indecisos sobre a carreira e gostam do universo da moda. "Eles precisam saber que tudo é possível", comenta.

Serviço

7ª edição do Jovens Designers Anhanguera

Data: De 6 de novembro a 11 de dezembro de 2019

Horário: Das 19h às 21h30

Local: Anhanguera Vila Mariana – Rua Afonso Celso, 235 – Vila Mariana, SP