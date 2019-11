Vereadores no Nordeste são presos após gastarem R$ 69 mil em viagem para congresso forjado

Onze vereadores de Santa Rita, município da Grande João Pessoa (PB), no Nordeste, foram presos em flagrante na madrugada desta terça-feira (5) quando retornavam de uma viagem a Gramado, no Rio Grande do Sul.

De acordo com o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba, eles teriam forjado um congresso para justificar o deslocamento para a cidade gaúcha.

A logística chamou a atenção da polícia e do MP, já que a organizadora do evento é uma empresa do Sergipe e a carga horária era muito baixa.

Segundo as investigações, o grupo passou quatro dias no Sul e gastou R$ 69 mil com diárias. Os parlamentares estão na Central de Polícia de João Pessoa.

Além do Gaeco, a Operação Natal Luz contou com a participação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Delegacia de Combate à Corrupção, Polícia Civil de Sergipe e Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Os onze parlamentares que viajaram a Gramado com diárias pagas pelos cofres públicos foram: