Parque Trianon terá que remover 700 árvores para preservar espécies nativas

Mais de 700 palmeiras australianas devem ser removidas do parque Trianon, na região da avenida Paulista, nos próximos dois anos. Elas serão substituídas por 300 novas árvores de 84 espécies nativas da Mata Atlântica.

A medida é necessária, segundo a gerente de áreas protegidas da ONG SOS Mata Atlântica, Erika Guimarães, porque as espécies estrangeiras estavam "sufocando" as nativas.

Para este projeto, serão destinados R$ 1,8 milhão do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. As árvores retiradas serão levadas para um aterro, para evitar que se reproduzam novamente em outros parques.

