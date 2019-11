Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta terça, 5 de novembro

O dólar recua em linha com o sinal predominante no exterior em relação a outras divisas emergentes ligadas a commodities, mas segue acima dos R$ 4,00 no mercado à vista, em razão de uma diminuição de expectativas sobre a participação de investidores estrangeiros no leilão de petróleo do pré-sal, amanhã.

Os agentes de câmbio monitoram os ajustes de alta dos juros futuros, após um tom considerado mais Hawkish (duro) da ata do Copom, ao declarar que os membros do Comitê decidiram 'reforçar' a recomendação de cautela em eventuais novos ajustes do grau de estímulo a partir da primeira reunião de 2020.

