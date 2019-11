Com coágulo no coração, Covas vai ficar internado

Internado no Hospital Sírio-Libanês desde a semana retrasada, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), teve constatados em exames um novo coágulo, no átrio direito – cavidade do coração –, e o surgimento de um pequeno trombo junto ao cateter venoso central.

Com isso, a medicação anticoagulante foi alterada não há previsão de quando o prefeito vai sair do hospital. Covas foi diagnosticado com câncer entre o esôfago e o estômago e já passou por uma sessão de quimioterapia.

Sua internação se deve ao tromboembolismo pulmonar – coágulo que sobe para o pulmão. Os exames mostraram melhora desse quadro nos dois pulmões. Covas segue trabalhando mesmo internado.