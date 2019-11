Chuva: bairros de São Paulo entram em estado de atenção para alagamentos

A chuva que caiu sobre São Paulo nesta tarde de terça-feira (5) colocou a cidade toda sob estado de atenção para alagamentos. O alerta é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

Imagens do radar meteorológico do órgão confirmam chuva forte nas Zonas Norte, Oeste e no Centro. Na Zona Sul chove leve com pontos moderados.

As próximas horas serão de mais instabilidade, com chuva variando de intensidade forte a fraca. Há também o aviso para rajadas de vento de até 30km/h na região do aeroporto de Congonhas.

De acordo com a CET, há alguns pontos de alagamentos intransitáveis em São Paulo:

Na Avenida Pompeia, ambos os sentidos, na altura da Rua Palestra Itália;

Na Rua Barão do Bananal, nos dois sentidos, na altura da Rua Venâncio Aires;

Na Radial Leste, nos dois sentidos, na altura da Avenida Álvaro Ramos;

No Corredor Norte-Sul, altura do Viaduto General Euclides de Figueiredo, nos dois sentidos.

Confira dicas do CGE para minimizar efeitos dos alagamentos:

– Evite transitar em ruas alagadas;

– Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

– Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

– Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

– Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

– Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 1188 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.