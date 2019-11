Suspeito de assalto a carro forte em Viracopos é preso em Pernambuco

A polícia prendeu no domingo (3) um dos suspeitos de participar de um assalto a um carro forte no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. A detenção ocorreu em Caruaru, em Pernambuco.

Com o suspeito foram encontrados cerca de R$ 300 mil em dinheiro – além do crime em Viracopos, ele é investigado por outros casos de roubos a bancos e transportadoras no Estado de São Paulo.

O crime aconteceu no dia 17 de outubro e chamou atenção pela grandiosidade da ação. Os bandidos fecharam a rodovia Santos Dumont por quase duas horas com caminhões incendiados. Um deles, durante a fuga, chegou a invadir uma casa e fazer uma mulher e um bebê reféns – ele foi morto por um atirador de elite.

Outros dois morreram em tiroteio com a Polícia Militar. Uma audiência de custódia nesta segunda-feira (4) vai definir se o homem terá a prisão preventiva decretada. Ele foi o primeiro a ser detido entre os mais de 15 que fugiram.