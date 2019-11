Policial militar salva vida de bebê de seis dias em Guarulhos

A soldado da PM (Polícia Militar) Nathalia Castro salvou a vida de uma bebê de seis dias em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ela estava de plantão na noite de sábado (2) quando os pais de Isabela chegaram ao batalhão localizado no bairro Sítio dos Morros.

Primeiramente, a soldado tentou reanimar a criança com a manobra de Heimlish, a mais recomendada em casos de engasgo infantil. No entanto, como a menina ainda estava amolecida e roxa, a policial militar decidiu fazer a aspiração das vias aéreas. Com isso, a recém-nascida foi reanimada.

A soldado Nathalia Castro tem 29 anos de idade e está há 8 anos na Polícia Militar de São Paulo. Em conversa com a reportagem da Rádio BandNews FM, a PM disse que agora tem algo novo para se orgulhar, depois de ter salvado a criança.

A bebê Isabela está bem e não teve qualquer problema após o incidente.