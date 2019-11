Previsão do Tempo: embora quente, terça-feira pode ter chuvas em São Paulo

Até esta terça-feira (5), o sol vai continuar a brilhar forte em São Paulo, trazendo novamente calor.

O momento mais frio do dia será durante a madrugada, quando atingiremos os 21ºC. As temperaturas ainda devem ultrapassar os 34ºC, atingindo seu máximo durante a tarde. No entanto, ao fim do dia, o quadro muda.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) alerta para a chegada de uma frente fria, que traz instabilidade e também muita chuva. Entre tarde e noite, podemos ter pancadas fortes, com trovoadas e rajadas de vento em São Paulo.