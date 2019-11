Incêndio no Pantanal atinge área equivalente à cidade do Rio de Janeiro

O incêndio que atinge o Pantanal, que já atingiu uma área equivalente à cidade do Rio de Janeiro, só deve perder força a partir de terça-feira (12). A afirmação é do chefe do Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, que falou com a rádio BandNews FM.

Segundo o tenente-coronel Waldemir Moreira, um relatório finalizado nesta segunda-feira (4) aponta que a região fechou o mês de outubro com o segundo maior índice de focos de calor da série histórica, iniciada em 1998, perdendo apenas para 2002. As chuvas deveriam ter chegado em setembro, mas a previsão é que retornem com força apenas na semana que vem.

Moreira relatou ainda que, neste ano, a vegetação mais seca que o normal facilitou a propagação do fogo, causado muitas vezes de forma intencional e que aparece também por causa dos raios constantes.

Três cidades são as mais afetadas pelas chamas e estão em situação de emergência desde setembro: Corumbá, Aquidauana e Miranda.

Os incêndios afetaram a rede elétrica e de telefonia, derrubando as comunicações em algumas regiões, o que afeta hospitais e outros órgãos públicos, além de impedir transações eletrônicas no comércio.