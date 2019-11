Em 10 meses, deputado federal gastou R$ 53 mil em combustível

O deputado federal Edilázio Júnior, do PSD do Maranhão, é o campeão de gastos da Câmara com combustíveis em 2019. É o que revela mais um levantamento da rádio Bandeirantes com base em dados do Portal da Transparência.

A verba sai da cota parlamentar e cada deputado pode destinar até R$ 6 mil por mês para custear tal tipo de despesa. Em 10 meses, Edilázio gastou R$ 53.078,59 – abastecendo quase todas as vezes em uma mesma rede de postos, no Maranhão.

A rádio apurou que uma sala em um dos postos é usada pelo deputado federal como escritório político. Além disso, o dono da rede de postos é pré-candidato à prefeitura da cidade maranhense de Paço de Lumiar, com o apoio de Edilázio.

O parlamentar disse não ver problema nas informações apontadas na reportagem. Deputado em primeiro mandato, Edilázio Júnior é casado com uma sobrinha do ex-presidente da República José Sarney.