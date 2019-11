Previsão do Tempo: Calor permanece em São Paulo na segunda

A segunda-feira (04) em São Paulo vai prosseguir com o clima do fim de semana. Ou seja, o calor vai continuar com tudo!

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura continua elevada na capital paulista. Tanto a máxima quanto a mínima aumentam 1ºC e vão para 33ºC e 21ºC, respectivamente.

Além disso, o dia não deve ser chuvoso e o sol deve aparecer em sua maior parte.