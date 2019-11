Papai Noel dos Correios começa oficialmente na segunda

O final do ano está chegando e, com ele, uma das campanhas de solidariedade mais aguardadas: o Papai Noel dos Correios. A partir de segunda-feira (4), os Correios receberão cartinhas de crianças que enviam pedidos de presente de Natal para o Bom Velhinho.

Aqueles que querem alegrar o fim de ano de um criança podem adotar cartinhas pela internet em 11 capitais: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e região metropolitana de São Paulo.

As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis em agências postais específicas, indicadas no blog da campanha, por onde é possível fazer a adoção. O período da adoção online será de 11/11 a 29/11/2019.

Para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ.

Os presentes são recebidos nos pontos de entrega divulgados pelos Correios que, posteriormente, realizam a distribuição. Não é permitida a entrega direta do presente e, para assegurar a observância desse critério, o endereço da criança nunca é divulgado ou informado ao padrinho.

Tradicional, a ação completa 30 anos de existência em 2019. Ao longo dessas três décadas, a campanha conseguiu atender ao pedido de mais de 6 milhões de cartinhas.

A iniciativa nasceu da ideia de alguns funcionários que, durante a rotina de trabalho, recebiam cartinhas escritas por crianças destinadas ao Papai Noel, mas sem endereço. Sensibilizados, alguns deles resolveram adotar as cartinhas e enviar os primeiros presentes, tornando-se hoje em um projeto corporativo.

O lançamento da campanha será realizado oficialmente na manhã de segunda, às 10h, na brinquedoteca do Hospital do GRAACC, referência no tratamento oncológico pediátrico, localizado em São Paulo (SP). As crianças que estão em tratamento no local poderão ver a chegada do Papai Noel e entregar suas cartinhas a ele. O evento contará com a presença do presidente dos Correios, Floriano Peixoto.

Serviço

Lançamento oficial da campanha Papai Noel dos Correios 2019

Data: 4 de novembro, segunda-feira

Horário: 10h

Local: Hospital GRAACC – Rua Pedro de Toledo, 572. Vila Clementino – SP

Para mais informações, acesse o site da campanha.