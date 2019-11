Incêndio atinge área verde próxima ao Parque do Carmo

Um incêndio atingiu uma área verde próxima ao Parque do Carmo, localizado na zona leste da capital paulista, durante a madrugada de hoje (3).

Leia mais:

Entenda os bastidores da tentativa de Bolsonaro de criar um novo partido

Pela segunda vez, celulares mudam para horário de verão automaticamente

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado por volta da 1h da madrugada, com a ajuda de cinco viaturas. Não houve vítimas.

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente informou que o Parque do Carmo, onde é celebrada a tradicional Festa das Cerejeiras, árvore-símbolo do Japão, não foi afetado. O local está aberto ao público e funciona normalmente neste domingo.

O incêndio começou por volta de 20h30. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, equipes do Parque e voluntários trabalharam durante toda a noite e madrugada para combater as chamas. Por volta das 7h30, todos os focos de incêndio já estavam extintos.

Em nota, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente informou que vai avaliar a extensão do dano causado ao Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo, área restrita, destinada à pesquisa e fechada ao público.

A perícia do Corpo de Bombeiros vai apurar as causas do incêndio.