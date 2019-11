Previsão do tempo: São Paulo terá domingo de Enem quente e seco

A cidade de São Paulo terá mais um dia de calor neste domingo (3). De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima deve chegar aos 32ºC, quanto a mínima será de 20ºC.

As altas temperaturas não impedem a formação de nuvens, deixando o céu paulistano parcialmente nublado durante todo o dia. Apesar disso, não há previsão de chuva e o clima quente vai contribuir com a queda da umidade do ar.

Veja também:

Dez dicas para não se tornar vítima de fraude em falsas lojas virtuais

Enem 2019: o que todo o candidato deve saber antes de sair de casa no domingo

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão ligado à Prefeitura de São Paulo, no momento mais quente do dia – normalmente entre 12h e 15h – o índice de umidade do ar deve ficar ligeiramente abaixo dos 30%, considerado estado de atenção. A recomendação é beber muita água (ouviram, candidatos do Enem!).

As bebidas geladas devem ser, inclusive, a única salvação dos que procuram um refresco, já que não há previsão de ventos mais fortes, dando uma maior sensação de estufa (estamos vivendo sob a redoma?). O sol nasce às 5h18 e se põe às 18h21, diz o Inmet.

Quem estiver com muitas saudades da chuva pode se preparar para a próxima semana. Mesmo sem atingir toda a capital paulista, o instituto prevê pancadas em locais isolados da cidade acompanhadas de trovoadas. Mesmo assim, as temperaturas seguem altas.

Resumo da previsão do tempo em São Paulo neste domingo, 3 de novembro de 2019

Temperatura mínima: 20ºC

Temperatura máxima: 32ºC

Condição climática: parcialmente nublado durante todo o dia

Umidade máxima do ar: 75%

Umidade mínima do ar: 35% (segundo Inmet, CGE prevê abaixo de 30%)

Nascer do sol: 5h18

Pôr do sol: 18h21

Ventos: fracos ou moderados durante todo o dia

Fontes: Inmet e CGE