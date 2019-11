Manchas de óleo atingem novas praias do sul da Bahia

Novas manchas de óleo são encontradas na praia da Ponta da Baleia, em Caravelas, e na ilha de Santa Bárbara, em Abrolhos, no sul da Bahia. A informação foi confirmada pelo Grupo de Acompanhamento e Avaliação, formado pela Marinha do Brasil, Agência Nacional de Petróleo e pelo Ibama.

Órgãos de proteção ambiental, além de oito navios, fazem o monitoramento e a limpeza da região. Na sexta=feira (1º), pequenas manchas de óleo chegaram à cidade de Prado, porta de entrada para o Banco de Abrolhos, um alargamento da Plataforma Continental, que concentra a maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul.

Em Salvador, novas manchas de óleo são encontradas hoje nas praias do Flamengo, e em Vilas do Atlantico, no município de Lauro de Freitas, na região metropolitana. De acordo com o Ibama, já são 297 localidades em 101 municípios dos 9 estados do nordeste atingidas pela mancha.

